В Калуге выгодно покупать сыр, печенье и пшено

29.03.2019 18:05 91

За период с 20 по 27 марта были проанализированы цены на ряд продуктов, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области в пятницу, 29 марта.

В магазинах города подорожала говядина – на 3%, и рыба мороженая – на 0,4%. Подешевело мясо курицы – на 3,1% и масло сливочное – на 0,8%.

По данным статистики среди ЦФО в Калуге минимальные на сыры, сахар-песок, печенье, соль, муку пшеничную, пшено. Максимальные – на масло подсолнечное, молоко питьевое пастеризованное.

Фото: Pixabay.com