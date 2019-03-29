Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в Калужской области

29.03.2019 17:39 94

На 13 неделе активность гриппа и ОРВИ в области была еще высока, но появилась тенденция к снижению заболеваемости, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в пятницу, 29 марта .

Всего в регионе было зарегистрировано 37 случаев гриппа и 5681 - ОРВИ. Общее количество заболевших уменьшилось на 16,0% по сравнению с предыдущей неделей.

Повышенный уровень заболеваемости сохранился только у детей 3-6 лет (на 6,8% выше эпидпорога). В других возрастных группах заболеваемость была ниже пороговых значений.

Фото: Pixabay.com.