555 граждан обратилось к приставам в День единого приёма

В Калужской области прошел День единого приема граждан, организованный Управлении Федеральной службы судебных приставов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 29 марта.
В рамках мероприятия к приставам обратилось 555 граждан. 11 из них принял лично руководитель Управления. Всего приставами было взыскано 1 миллион 241 тысяча рублей различных видов задолженностей.
Фото: пресс-служба УФССП.
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