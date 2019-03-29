555 граждан обратилось к приставам в День единого приёма

29.03.2019 16:57 117

В Калужской области прошел День единого приема граждан, организованный Управлении Федеральной службы судебных приставов, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 29 марта. В рамках мероприятия к приставам обратилось 555 граждан. 11 из них принял лично руководитель Управления. Всего приставами было взыскано 1 миллион 241 тысяча рублей различных видов задолженностей. Фото: пресс-служба УФССП.



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