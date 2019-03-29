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Двоих москвичей задержали за воровство из магазинов Балабанова и Обнинска

29.03.2019 16:41 0 120
Двоих москвичей задержали за воровство из магазинов Балабанова и Обнинска

Молодые люди промышляли перепродажей кофе, который они воровали из супермаркетов Обнинска и Балабанова.

В один из визитов в магазин наукограда им не удалось уйти незамеченными. Охранник супермаркета увидел, что парни запихнули в рюкзак банки с кофе и попытался задержать их.

Полицейские по отпечаткам пальцев установили личности преступников. Ими оказались жители Москвы 1988 и 1990 годов рождения. При чем один из них уже был ранее судим.

Мужчины были задержаны и помещены в СИЗО. Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 29 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.


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