Двоих москвичей задержали за воровство из магазинов Балабанова и Обнинска

29.03.2019 16:41 120

Молодые люди промышляли перепродажей кофе, который они воровали из супермаркетов Обнинска и Балабанова.

В один из визитов в магазин наукограда им не удалось уйти незамеченными. Охранник супермаркета увидел, что парни запихнули в рюкзак банки с кофе и попытался задержать их.

Полицейские по отпечаткам пальцев установили личности преступников. Ими оказались жители Москвы 1988 и 1990 годов рождения. При чем один из них уже был ранее судим.

Мужчины были задержаны и помещены в СИЗО. Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 29 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.