700 тысяч перечислил мошенникам начинающий брокер в Обнинске

29.03.2019 15:37 78

Житель Обнинска зарегистрировался на сайте одной брокерской фирмы. И стал участвовать в ставках, регулярно пополняя свой «счет». Когда его «заработок» составил 16 тысяч в валюте, мужчина решил получить эти деньги.

Администратор сайта пояснил, что для этого нужно оплатить аукционный сбор – 2 тысячи также в иностранной валюте. Мужчина ответил, что таких денег у него нет. Тогда представитель организации прекратил общение, а несостоявшийся брокер обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 29 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.