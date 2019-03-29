55 ДТП было зарегистрировано за прошедшие сутки

29.03.2019 15:17 106

За четверг, 28 марта, сотрудниками ГИБДД было оформлено 55 ДТП с материальным ущербом, сообщила пресс-служба ведомства. Всего было зафиксировано 3489 нарушений правил дорожного движения. Из них: 12 случаев управления автомобилем в нетрезвом виде, 15 - перевозка детей без специального автокресла, 2 выезда на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГИБДД.



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