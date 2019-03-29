МФЦ начал принимать жалобы в Роспотребнадзор

29.03.2019 14:27 163

В результате подписанных соглашений МФЦ наделили полномочиями принимать жалобы от потребителей, направленные в Роспотребнадзор, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 28 марта.

До недавнего времени в некоторых МФЦ проводили только консультации. Всего, начиная с июня 2018 года, к специалистам обратилось 210 потребителей. Была оказана помощь в составлении порядка 60 претензий.

Фото: сайт МФЦ