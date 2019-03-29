Больная бешенством лиса была обнаружена в Кировском районе

29.03.2019 12:33 66

При лабораторном исследовании головного мозга трупа лисы, обнаруженного в деревне Кузнецы Кировского района, было установлено заболевание животного – бешенство, сообщил комитет по ветеринарии в пятницу, 29 марта.

Сотрудники ведомства подготовили пакет документов и ожидают подписание постановления о введении карантина в районе. Сейчас ограничения действуют в двух районах области – Боровском и Дзержинском.

Владельцев животных призывают быть внимательными и своевременно их прививать. А при обнаружении отклонений в поведении питомцев обращаться к ветеринару.

Фото: Freeimages.com.