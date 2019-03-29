Больная бешенством лиса была обнаружена в Кировском районе

При лабораторном исследовании головного мозга трупа лисы, обнаруженного в деревне Кузнецы Кировского района, было установлено заболевание животного – бешенство, сообщил комитет по ветеринарии в пятницу, 29 марта.
Сотрудники ведомства подготовили пакет документов и ожидают подписание постановления о введении карантина в районе. Сейчас ограничения действуют в двух районах области – Боровском и Дзержинском.
Владельцев животных призывают быть внимательными и своевременно их прививать. А при обнаружении отклонений в поведении питомцев обращаться к ветеринару.
Фото: Freeimages.com.
|
Прокуроры будут тщательнее проверять работу с «трудными» подростками 29.03.2019 11:18
Спасатели напомнили о правилах выжигания сухой травы 29.03.2019 11:06
Безработный кировчанин оформил займ на 8 000 и пойдет под арест 29.03.2019 10:17
Электричества не будет в пятницу в Калуге и пригородах 29.03.2019 06:25
Детская мебель, сделанная осужденными, стала лидером продаж 28.03.2019 20:42
Тепловики решили судиться с администрацией Балабанова 28.03.2019 20:31
25 килограмм опасного мяса сняли с продажи в Тарусе 28.03.2019 19:33
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: