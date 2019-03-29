Женщина устала терпеть угрозы со стороны сожителя и сдала его полиции

29.03.2019 12:25 91

В Людиновское отделение полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей угрожал ножом сожитель, когда между ними произошел конфликт.

Полицейские опросили соседей и выяснили, что мужчина неоднократно угрожал расправой своей гражданской жене. В ходе одной из ссор мужчина грозился пустить в ход монтировку.

В отношении 41-летнего гражданина было заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 29 марта.

Фото: Freeimages.com.