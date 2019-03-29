Прокуроры будут тщательнее проверять работу с «трудными» подростками

29.03.2019 11:18 138

В четверг, 28 марта, состоялось заседание коллегии, посвященное надзору за органами профилактики подростковой преступности, сообщила пресс-служба прокуратуры.

На собрании прокуроры обсудили причины роста подростковой преступности и говорили о том, что работа комиссий по делам несовершеннолетних, полиции и социальных служб зачастую носит формальный характер.

Было озвучено, что за два месяца текущего года число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось с 52 до 39. Улучшения показателей связали с усилением прокурорского надзора за исполнением законов в этой области.

По итогам заседания было решено продолжить более тщательно проверять работу органов профилактики.

Фото: пресс-служба прокуратуры.