Прокуроры будут тщательнее проверять работу с «трудными» подростками

В четверг, 28 марта, состоялось заседание коллегии, посвященное надзору за органами профилактики подростковой преступности, сообщила пресс-служба прокуратуры.
На собрании прокуроры обсудили причины роста подростковой преступности и говорили о том, что работа комиссий по делам несовершеннолетних, полиции и социальных служб зачастую носит формальный характер.
Было озвучено, что за два месяца текущего года число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось с 52 до 39. Улучшения показателей связали с усилением прокурорского надзора за исполнением законов в этой области.
По итогам заседания было решено продолжить более тщательно проверять работу органов профилактики.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
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