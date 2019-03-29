Безработный кировчанин оформил займ на 8 000 и пойдет под арест

В Кировском районе безработный 29-летний парень оформил через личный кабинет займ в 8 тысяч. В анкете он указал ложную информацию о месте работы и доходе.
Получив деньги, мужчина не собирался погашать долг. В отношении него было заведено уголовное дело по статье «Мошенничесвто».
Ему грозит до 4 месяцев ареста, сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 29 марта.
Фото: пресс-служба УМВД.
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