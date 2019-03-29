Безработный кировчанин оформил займ на 8 000 и пойдет под арест

29.03.2019 10:17 253

В Кировском районе безработный 29-летний парень оформил через личный кабинет займ в 8 тысяч. В анкете он указал ложную информацию о месте работы и доходе.

Получив деньги, мужчина не собирался погашать долг. В отношении него было заведено уголовное дело по статье «Мошенничесвто».

Ему грозит до 4 месяцев ареста, сообщила пресс-служба УМВД в пятницу, 29 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.