За неделю управление экологического надзора составило на калужан 22 протокола

29.03.2019 07:53 168

С 25 по 29 марта текущего года сотрудниками Управления экологического надзора была завершена одна выездная проверка и проведено три рейдовых мероприятия, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 28 марта.

Было составлено 22 протокола о правонарушениях, назначено 15 административных наказаний, 12 из которых в виде предупреждений и 3 в виде штрафа на общую сумму 85 000 рублей.

Судами по результатам рассмотрения дел было назначено два штрафа на общую сумму 140 000 рублей.

Сотрудники рассмотрели 17 обращений граждан и направили ответы на них.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.