Электричества не будет в пятницу в Калуге и пригородах

29.03.2019 06:25 343

В пятницу, 29 марта, будет плановое отключение электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 09 до 12 света не будет по адресам: - улица Тельмана, д. 12,14,3-31; - улица Московская, д. 232; - переулок Литейный, д. 11; - улица Новая стройка, д. 3. С 09 до 19 частично отключат: - Плетеневка, - Турынино, - Верхняя Вырка, - Петрово, - Григоровка. Фото: пресс-служба Городской Управы Калуги.



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