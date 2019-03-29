Электричества не будет в пятницу в Калуге и пригородах

В пятницу, 29 марта, будет плановое отключение электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 09 до 12 света не будет по адресам:
- улица Тельмана, д. 12,14,3-31;
- улица Московская, д. 232;
- переулок Литейный, д. 11;
- улица Новая стройка, д. 3.
С 09 до 19 частично отключат:
- Плетеневка,
- Турынино,
- Верхняя Вырка,
- Петрово,
- Григоровка.
Фото: пресс-служба Городской Управы Калуги.
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