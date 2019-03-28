Детская мебель, сделанная осужденными, стала лидером продаж

28.03.2019 20:42 151

Сотрудники КП-6 УФСИН провели выездную ярмарку-продажу изделий, сделанных руками осужденных, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 28 марта. Ярмарка проходила рядом с предприятием ЗАО «Картон-полиграф». Сотрудникам организации больше всего приглянулась детская мебель для дома. Ее покупали чаще всего. Фото: пресс-служба УФСИН.



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