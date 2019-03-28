Тепловики решили судиться с администрацией Балабанова

28.03.2019 20:31 138

Долг за отопление и горячую воду, предоставляемых ООО «КЭСК» жильцам муниципальных квартир Балабанова составил 1 731 283 рублей. Директор предприятия уведомил официальным письмом администрацию города, что пойдет в суд, если муниципалитет не оплатит долги.

Глава города ответил, что компании нужно самостоятельно вести работу по возвращению долгов, сообщило интернет-издание Неделя Боровского района в четверг, 28 марта.

А юрист пояснила, что квартиры предоставлены жильцам по договору социального найма. Поэтому оплачивать коммунальные услуги они должны самостоятельно.

Фото: Pixabay.com