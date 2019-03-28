Шоумен Игорь Угольников прочтет текст для желающих написать диктант в Обнинске

Ежегодная акция «Тотальный диктант» будет проходить в Обнинске 13 апреля, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.
Читать тексты в этом году будут Игорь Угольников, Алексей Бардуков, Игорь Фурманюк и мэр города Владислав Шапша.
Мероприятие будет проходить на 10 площадках наукограда. Желающим проверить свои знания зарегистрироваться нужно заранее.
Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.
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