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Шоумен Игорь Угольников прочтет текст для желающих написать диктант в Обнинске

28.03.2019 20:15 0 122
Шоумен Игорь Угольников прочтет текст для желающих написать диктант в Обнинске

Ежегодная акция «Тотальный диктант» будет проходить в Обнинске 13 апреля, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.

Читать тексты в этом году будут Игорь Угольников, Алексей Бардуков, Игорь Фурманюк и мэр города Владислав Шапша.

Мероприятие будет проходить на 10 площадках наукограда. Желающим проверить свои знания зарегистрироваться нужно заранее.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.


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