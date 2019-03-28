25 килограмм опасного мяса сняли с продажи в Тарусе

28.03.2019 19:33 81

В Тарусе сотрудниками комитета по ветеринарии совместно с прокуратурой района была проведена проверка реализации животноводческой продукции, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 28 марта.

В результате были обнаружены нарушения, допущенные несколькими торговцами. Они продавали продукты без маркировки с информацией о производителе, дате выработки и сроках годности, а также с истекшими сроками годности.

Опасная продукция в количестве 25 килограмм была снята с продажи. В отношении виновных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Фото: комитет ветеринарии при правительстве Калужской