Карантин по бешенству ввели в Дзержинском районе

Постановлением губернатора был введен карантин по бешенству в Дзержинском районе, сообщил комитет ветеринарии при правительстве Калужской области в четверг, 28 марта.
На период действия карантина на территории района запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, отлов диких животных.
Фото: Pixabay.com
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