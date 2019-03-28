Карантин по бешенству ввели в Дзержинском районе

28.03.2019 19:19 105

Постановлением губернатора был введен карантин по бешенству в Дзержинском районе, сообщил комитет ветеринарии при правительстве Калужской области в четверг, 28 марта. На период действия карантина на территории района запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, отлов диких животных. Фото: Pixabay.com



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