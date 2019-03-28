Калужанин стал победителем в открытом первенстве Международного шахматного союза среди школьников

28.03.2019 18:26 121

С 23 по 27 марта в Этномире проходило открытое первенство Международного шахматного союза, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.

В соревнованиях принимали участие 43 спортсмена-школьника из Москвы, Московской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Калужской областей.

Первое место занял калужанин Дамиан Кротов, набравший 7 очков из 9 возможных. Второе и третье место также досталось калужским спортсменам.

Ребят наградили медалями, грамотами и достойными денежными призами. Победитель соревнований примет участие в первенстве Европы по шахматам среди школьников.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.