Калужанин стал победителем в открытом первенстве Международного шахматного союза среди школьников

С 23 по 27 марта в Этномире проходило открытое первенство Международного шахматного союза, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска.
В соревнованиях принимали участие 43 спортсмена-школьника из Москвы, Московской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Калужской областей.
Первое место занял калужанин Дамиан Кротов, набравший 7 очков из 9 возможных. Второе и третье место также досталось калужским спортсменам.
Ребят наградили медалями, грамотами и достойными денежными призами. Победитель соревнований примет участие в первенстве Европы по шахматам среди школьников.
Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.
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