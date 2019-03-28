Директора автошколы накажут за отсутствие свежих медсправок у инструкторов

28.03.2019 18:01 163

Прокуратура провела проверку в одной из автошкол в Обнинске, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 28 марта.

По результатам проверки оказалось, что инструктора школы давно не проходили медосмотр. Последние справки, выданные мастерам, были датированы октябрем 2017 года.

Директору учреждения было предписано устранить нарушение. Также в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении, которое может повлечь штраф.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.