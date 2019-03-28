«Мерседес» сгорел под Малоярославцем

28.03.2019 17:02 95

В четверг, 28 марта, около 13 часов спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе, сообщила пресс-служба МЧС. В деревне Песочня загорелся автомобиль Mercedes-Benz. На место происшествия прибыли 4 сотрудника пожарно-спасательного подразделения МЧС и 1 единица техники. Пожар потушили. Пострадавших нет. Фото: пресс-служба МЧС.



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