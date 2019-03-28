Рыбакам придется ограничиться одной удочкой на время весеннего нереста

28.03.2019 16:33 146

В период с 1 апреля начинается нерестовый период. Он продлится до 10 июня. В это время на всех водоемах Калужской области действуют ограничения по ловле рыбы.

Рыбакам в период весеннего нереста разрешается использовать только одну удочку с берега, с количеством крючков – не более двух, напоминает пресс-служба национального парка «Угра» в четверг, 28 марта.

На сайте заповедника опубликован список нерестовых участков, где ловля рыбы запрещена.

Фото: пресс-служба национального парка «Угра».