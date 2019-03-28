Рыбакам придется ограничиться одной удочкой на время весеннего нереста

В период с 1 апреля начинается нерестовый период. Он продлится до 10 июня. В это время на всех водоемах Калужской области действуют ограничения по ловле рыбы.
Рыбакам в период весеннего нереста разрешается использовать только одну удочку с берега, с количеством крючков – не более двух, напоминает пресс-служба национального парка «Угра» в четверг, 28 марта.
На сайте заповедника опубликован список нерестовых участков, где ловля рыбы запрещена.
Фото: пресс-служба национального парка «Угра».
|
«Мерседес» сгорел под Малоярославцем 28.03.2019 17:02
Мать заплатила 157 тысяч долга по алиментам, которые задолжал сын 28.03.2019 16:05
Суд оправдал мать, чей ребенок скончался «по недосмотру» 28.03.2019 14:38
Водоканал отчитался об устройстве новой скважины в поселке Раменский 28.03.2019 13:27
4,7 миллиона рублей сняла сотрудница банка со счетов пенсионеров 28.03.2019 11:20
Кассир оформила возвратов на 29 тысяч себе в карман 28.03.2019 10:03
Билеты на матч «Квант» - «Торпедо» просят получить заранее 28.03.2019 08:11
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: