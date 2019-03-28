Мать заплатила 157 тысяч долга по алиментам, которые задолжал сын

28.03.2019 16:05 245

Житель одного из посёлков Дзержинского района должен был платить алименты на сына и на содержание бывшей супруги. Однако он систематически уклонялся от выплат.

Тогда приставы арестовали принадлежащий неплательщику автомобиль Vortex Tingo и передали его на оценку и реализацию. А мужчину в принудительном порядке доставили с работы в отдел судебных приставов.

Пока гражданин ожидал судебного заседания, его мать приехала к приставам и полностью погасила сумму задолженности. Несмотря на то, что долг был погашен, судья назначил мужчине 60 часов исправительных работ за уклонение от уплаты алиментов.

Фото: пресс-служба УФССП.