Водоканал отчитался об устройстве новой скважины в поселке Раменский Мосальского района

28.03.2019 13:27 138

В декабре прошлого года жители поселка Раменский приехали на прием к губернатору области. Они рассказали, что в домах нет воды, так как система водоснабжения находится в нерабочем состоянии.

ГП «Калугаоблводоканал» провел необходимые работы, чтобы восстановить подачу воды жителям. Была пробурена новая артезианская скважина, установлена водонапорная башня, проложены новые сети.

Сейчас проводятся работы по промывке водопроводной системы. В ближайшее время она заработает на полную мощность, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» в среду, 27 марта.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».