Сотрудника подрядчика оштрафовали на 30 тысяч за несвоевременный ремонт дороги

Администрация Людинова заключила муниципальный договор с ООО «Новые строительные технологии» на ремонт дороги по улице проспект Машиностроителей. Работы должны были закончить и сдать до 31 октября 2018 года.
Однако в срок свои обязательства подрядчик не исполнил. Администрацией претензионная работа не велась, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 28 марта.
В этой связи прокуратура возбудила дело об административном нарушении со стороны подрядчика. Должностное лицо фирмы оштрафовали на 30 тысяч за причинение существенного вреда интересам общества.
Фото: Pixabay.com
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