Сотрудника подрядчика оштрафовали на 30 тысяч за несвоевременный ремонт дороги

28.03.2019 13:12 188

Администрация Людинова заключила муниципальный договор с ООО «Новые строительные технологии» на ремонт дороги по улице проспект Машиностроителей. Работы должны были закончить и сдать до 31 октября 2018 года.

Однако в срок свои обязательства подрядчик не исполнил. Администрацией претензионная работа не велась, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 28 марта.

В этой связи прокуратура возбудила дело об административном нарушении со стороны подрядчика. Должностное лицо фирмы оштрафовали на 30 тысяч за причинение существенного вреда интересам общества.

Фото: Pixabay.com