Пьяный мужчина забрался в дом к отцу бывшей сожительницы, чтобы проспаться

51-летний житель Людиновского района обратился в полицию с заявлением, что ночью к нему в дом через окно проник посторонний. Утром хозяин обнаружил спящего пьяного мужчину за диваном.
Оказалось, что это бывший сожитель дочери заявителя. Ранее судимый 34-летний гражданин объяснил, что забрался в помещение только для того, чтобы поспать.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 месяцев ареста.
Фото: пресс-служба УМВД.
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