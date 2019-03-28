Пьяный мужчина забрался в дом к отцу бывшей сожительницы, чтобы проспаться

28.03.2019 12:37 33

51-летний житель Людиновского района обратился в полицию с заявлением, что ночью к нему в дом через окно проник посторонний. Утром хозяин обнаружил спящего пьяного мужчину за диваном.

Оказалось, что это бывший сожитель дочери заявителя. Ранее судимый 34-летний гражданин объяснил, что забрался в помещение только для того, чтобы поспать.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 месяцев ареста.

Фото: пресс-служба УМВД.