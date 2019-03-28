4,7 миллиона рублей сняла сотрудница банка со счетов пенсионеров

28.03.2019 11:20 348

В Боровском районе женщина, работая в банке, по фальшивым доверенностям получала деньги со счетов пенсионеров.

Злоумышленница выбирала тех граждан, которые редко обращались в банк для проверки своих счетов. Всего ею было получено 4,7 миллиона по 13 доверенностям.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 28 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.