Кассир оформила возвратов на 29 тысяч себе в карман

28.03.2019 10:03 497

30-летняя калужанка, работая кассиром, решила немного поправить свое материальное положение за счет организации. Используя чеки, оставленные покупателями, девушка проводила операции возврата.

За один день она проводила не более 2 возвратов. Сумма не превышала 1 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.

В отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата чужого имущества». Гражданке грозит до 2 лет тюрьмы.

Девушка вину свою признала и обещала возместить причиненный ущерб, сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 28 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.