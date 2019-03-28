Билеты на футбольный матч Квант - Торнадо болельщикам необходимо получить заранее

28.03.2019 08:11 127

6 апреля на стадионе «Труд» в Обнинске состоится футбольный матч между командами «Квант» (Обнинск) и «Торпедо» (Москва). Предполагается, что желающих стать свидетелями этой встречи будет очень много. Поэтому распространяться билеты будут заранее.

Бесплатно получить пригласительные на матч можно:

- в Комитете по физической культуре и спорту Администрации города (площадь Преображения, 1, к. 117, телефон 39 5-76-36);

- в офисе СК «Квант» с 16 до 20 (улица Шацкого, 1, трибуна стадиона «Труд», вход Центральный).

Количество билетов ограничено, сообщил спорткомитет Администрации города.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.