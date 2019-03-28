Свет планово отключат в разных районах Калуги в четверг

28.03.2019 06:03 48

В четверг, 28 марта, в разных районах Калуги и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщила пресс-служба «Калугаэнерго».

С 08-30 до 19-00 света не будет:

переулок Колхозный 6-22,1-31;

ул.Рубежная 1-27, 2-10;

проезд Колхозный 2-12;

ул.Колхозная 1/6.

С 09 до 19 частично отключат:

Красный Городок,

Плетеневка ,

Турынино,

СТ Снабженец,

Верхняя Вырка,

Петрово,

Ждамирово,

Учхоз .

С 13 до 17 электроэнергии не будет:

1-ый Академический проезд 13.

Фото: Pixabay.com