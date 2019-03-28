Свет планово отключат в разных районах Калуги в четверг

В четверг, 28 марта, в разных районах Калуги и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщила пресс-служба «Калугаэнерго».
С 08-30 до 19-00 света не будет:
переулок Колхозный 6-22,1-31;
ул.Рубежная 1-27, 2-10;
проезд Колхозный 2-12;
ул.Колхозная 1/6.
С 09 до 19 частично отключат:
Красный Городок,
Плетеневка ,
Турынино,
СТ Снабженец,
Верхняя Вырка,
Петрово,
Ждамирово,
Учхоз .
С 13 до 17 электроэнергии не будет:
1-ый Академический проезд 13.
Фото: Pixabay.com
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