Предприниматель платил сотрудникам меньше прожиточного минимума

27.03.2019 19:07 143

Прокуратурой Перемышльского района было выявлено, что один из предпринимателей начислял и выплачивал своим сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума.

Всего за период с октября 2018 года по март 2019 он задолжал 9 сотрудникам недоначисленной заработной платы около 20 тысяч рублей.

Прокуратура обязала устранить выявленное нарушение и возместить задолженность работникам. Также предпринимателю грозит штраф.

Фото: Pixabay.com