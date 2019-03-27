Мотоциклист сбил пешехода в Людиново

27.03.2019 18:33 139

В среду, 27 марта, около 17 часов спасателям поступило сообщение о ДТП в Людиново, сообщила пресс-служба МЧС.

На улице Щербакова мотоцикл «MotoLand» наехал на пешехода. В результате пострадали и пешеход и мотоциклист. Тяжесть полученных ими травм не указывается.

Всего на месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС