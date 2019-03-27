Предпринимателей оштрафовали за отсутствие маркировки на одежде и обуви

27.03.2019 18:23 139

Прокуратура Мещовского района провела проверку соблюдения законодательства при продаже одежды и обуви. В результате были выявлены нарушения у пяти предпринимателей, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 27 марта.

Товары, находящиеся в продаже, не имели маркировки, сертификатов и деклараций соответствия. По результатам проверки предпринимателям выписали штрафы и обязали устранить замечания.

Фото: Pixabay.com