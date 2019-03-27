Две попытки передать дрожжи осужденным пресекли сотрудники колонии

27.03.2019 18:03 189

Гражданам, попробовавшим осуществить передачу, теперь грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

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