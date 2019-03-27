Школьников кормили с нарушениями в Ульяновской районе

27.03.2019 17:26 47

Прокуратура Ульяновского района проверила соблюдение санитарных норм и правил при организации детского питания в школах. В результате было обнаружено множество нарушений, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 27 марта.

В частности: меню не было согласовано с Роспотребнадзором; не везде контролировался температурный режим хранения продуктов; в некоторых учреждениях оборудование и посуду в столовых необходимо было заменить.

В результате прокуратура обязала директоров пяти школ устранить выявленные нарушения и взяла на контроль исполнение внесенных представлений.

Фото: Pixabay.com