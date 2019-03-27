61 тысячи неустойки заплатил предприниматель, чтобы поехать в отпуск

27.03.2019 16:29 121

Калужский предприниматель задолжал обнинской фирме 61 тысячу рублей за неисполнение договорных обязательств, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 27 марта.

После того, как прошел срок для добровольного погашения задолженности, приставы приступили к принудительным мерам. Был арестован банковский счет должника, наложен запрет на регистрационные действия с машиной и закрыт выезд из страны.

Мужчина, дабы не лишать себя возможности выехать за пределы России, погасил долг.

Фото: пресс-служба УФССП.