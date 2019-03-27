Разобранные машины с госномерами обнаружили в пункте приема металлолома

На днях полицейские провели проверку одного из пунктов приема металлолома в Дзержинском районе. Оказалось, что деятельность велась нелегально, без оформления надлежащих документов.
Кроме того, на территории пункта были обнаружены разобранные автомобили с госномерами. Теперь полицейские выясняют, не были ли они в угоне.
По факту ведения предпринимательской деятельности без документов возбуждено несколько административных дел, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 27 марта.
Фото: пресс-служба УМВД.
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