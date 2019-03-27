Разобранные машины с госномерами обнаружили в пункте приема металлолома

27.03.2019 16:15 286

На днях полицейские провели проверку одного из пунктов приема металлолома в Дзержинском районе. Оказалось, что деятельность велась нелегально, без оформления надлежащих документов.

Кроме того, на территории пункта были обнаружены разобранные автомобили с госномерами. Теперь полицейские выясняют, не были ли они в угоне.

По факту ведения предпринимательской деятельности без документов возбуждено несколько административных дел, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 27 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.