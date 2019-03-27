20 самосвалов снега вывезли за ночь с двух улиц в Калуге

27.03.2019 13:30 110

За прошедшую ночь с улиц Плеханова и Чичерина было вывезено 200 кубометров снега. Это почти 20 самосвалов.

Всего 80 дорожных рабочих и 35 единиц техники приводили в порядок улицы Калуги в ночную смену, сообщила в среду, 27 марта, пресс-служба горуправы Калуги.

Днем на уборку города отправили 102 рабочих и 37 единиц техники.

Фото: пресс-служба горуправы.