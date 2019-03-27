Провожающий обчистил сумку у подвыпившей калужанки

27.03.2019 10:15 362

Подвыпившая калужанка возвращалась домой, когда на улице уже было темно. По дороге она познакомилась с мужчиной, который вызвался ее проводить. На следующий день женщина обнаружила, что из ее сумки пропали телефон, деньги и золотая цепочка. Общая сумма похищенных вещей составила около 36 тысяч рублей. Гражданка обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи 32-летнего калужанина. Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД в среду, 27 марта.

Фото: пресс-служба УМВД.