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Фотоловушку установили у гнезда редкой птицы в калужском заповеднике

27.03.2019 10:06 0 320
Фотоловушку установили у гнезда редкой птицы в калужском заповеднике

В прошлом году в национальном парке «Угра» было обнаружено гнездо редкого черного аиста. Этот вид занесен в Красную книгу.

Для наблюдения за редким видом птиц сотрудники заповедника оборудовали место «засидки». А также установили фотоловушку на соседнем с гнездом дереве, сообщила пресс-служба национального парка «Угра» во вторник, 26 марта.

Всего на территории России общая численность этих птиц не превышает 2500 пар. На территории калужского заповедника обитает, предположительно, не больше 10 пар.

 Фото: Pixabay.com.


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