Около 300 жалоб на запах газа поступило в «аварийку» за сутки

В аварийно-диспетчерскую службу за сутки поступило около 300 жалоб на сильных запах газа, сообщила пресс-служба АО «Газпром Газораспределние Калуга» в понедельник, 25 марта.
По всем заявкам были направлены служебные бригады. Протечек в системах газораспределния обнаружено не было.
Специалисты полагают, что сильный запах мог появиться из-за повышенного содержания одоранта в природном газе. Его добавляют в целях безопасности. Вещество не тоскично и вреда здоровью не наносит.
Фото: пресс-служба АО «Газпром Газораспределние Калуга».
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