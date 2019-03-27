Около 300 жалоб на запах газа поступило в «аварийку» за сутки

27.03.2019 09:35 73

В аварийно-диспетчерскую службу за сутки поступило около 300 жалоб на сильных запах газа, сообщила пресс-служба АО «Газпром Газораспределние Калуга» в понедельник, 25 марта.

По всем заявкам были направлены служебные бригады. Протечек в системах газораспределния обнаружено не было.

Специалисты полагают, что сильный запах мог появиться из-за повышенного содержания одоранта в природном газе. Его добавляют в целях безопасности. Вещество не тоскично и вреда здоровью не наносит.

Фото: пресс-служба АО «Газпром Газораспределние Калуга».