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«Лада Веста» сбила пешехода на Плеханова

27.03.2019 09:00 0 315
«Лада Веста» сбила пешехода на Плеханова

В среду, 27 марта, в 7:23 утра спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Плеханова в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС.

Автомобиль «Лада Веста» наехал на пешехода. Тяжесть полученных им травм не указывается.

На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники.

Очевидцы происшествия в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что за рулём легковушки была девушка, а пострадавший парень пересекал проезжую часть по переходу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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