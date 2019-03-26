Пригород и окраины отключат от электричества в среду

В среду 27 марта, плановые работы пройдут в пригородных калужских деревнях и на окраинах города, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 10:00 до 14:00 света не будет:
Муратовка.
С 09:00 до 19:00 без электричества останутся:
СНТ «Пищевик» (частично),
Темерево (частично),
Турынино (частично),
Оберегаевка (частично),
Зябки (частично),
СТ Дружба (частично),
Нижняя Вырка (частично),
Лихун (частично).
С 09:00 до 17:00 обесточат:
Галкино (частично),
Уварово (частично),
Доможирово (частично),
Починки (частично),
Груздово (частично),
Малая Каменка (частично).
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