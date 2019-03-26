Пригород и окраины отключат от электричества в среду

26.03.2019 17:40 113

В среду 27 марта, плановые работы пройдут в пригородных калужских деревнях и на окраинах города, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 10:00 до 14:00 света не будет:

Муратовка.

С 09:00 до 19:00 без электричества останутся:

СНТ «Пищевик» (частично),

Темерево (частично),

Турынино (частично),

Оберегаевка (частично),

Зябки (частично),

СТ Дружба (частично),

Нижняя Вырка (частично),

Лихун (частично).

С 09:00 до 17:00 обесточат: