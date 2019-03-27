Хвастовичская молодежь украла более 100 литров бензина

27.03.2019 07:57 178

Трое молодых людей и подросток в Хвастовичском районе сливали бензин с тракторов и грузовой техники, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 26 марта.

Воровали они в основном в выходные, так как один из подозреваемых — студент, который учится в Калуге.

В общей сложности у местных жителей молодежь украла более 100 литров топлива, а также имущество из нескольких автомобилей.

Всех будут судить за кражу, а одного из товарищей, возможно, еще и за вовлечение подростка в преступную деятельность.

Фото: pxhere.com.