Новую ливневку построят в Обнинске

27.03.2019 06:25 200

Новый участок ливневой канализации построят на улице Белкинской в Обнинске в этом году, сообщила пресс-служба администрации наукограда во вторник, 26 марта.

Ливневку проложит застройщик, который возводит дома в этом микрорайоне. Ему уже передали необходимые документы.

Канализация позволит в будущем избежать подтоплений улицы.

Фото: pxhere.com.