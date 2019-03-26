10 человек пострадали в авариях в понедельник

26.03.2019 18:48 159

За понедельник, 25 марта, в Калужской области произошло 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

За этот же день инспекторы ГИБДД оформили 65 столкновений с материальным ущербом.

Также сотрудники госавтоинспекции оштрафовали 2464 нарушителя, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Среди не соблюдавших правила 8 водителей были нетрезвы, 23 неправильно перевозили детей, один выехал на встречную полосу, 46 пешеходов перебегали улицу не там, где положено.