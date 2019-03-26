Ока за сутки поднялась на 13 см, но от опасных уровней далека

26.03.2019 20:37 84

Оке осталось пройти 127 см до нуля гидропоста, за сутки она поднялась на 13 см, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС во вторник, 26 марта.

Уровень воды в Угре повысился на 16 см, в Протве — на 1 см. В Жиздре за сутки воды стало меньше на 1 см.

Уровни всех основных рек области значительно ниже опасных значений.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.