Кировские маршруточники не прошли психиатра перед выходом на рейс

26.03.2019 15:38 238

Нарушения в работе кировского городского перевозчика обнаружили во время проверки, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 26 марта.

Водители предприятия не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование, им не выдавалась спецодежда, смывающие средства. Нашли и работников, которые не прошли первичный инструктаж.

При этом рабочий день шоферов иногда превышал 9 часов.

Виновное должностное лицо оштрафовали на 60 тысяч.