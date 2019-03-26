«Резиновую» квартиру обнаружили в Обнинске

26.03.2019 15:02 52

Жительницу Обнинска обвиняют в создании «резиновой» квартиры в наукограде, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 26 марта. Женщина фиктивно зарегистрировала в своей квартире в наукограде более 5 мигрантов. Предоставлять им жилье она не собиралась. На женщину завели уголовное дело, расследование которого контролирует городская прокуратура. Фото: pxhere.com



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