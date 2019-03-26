Студентов с наркотиками взяли в Калуге

26.03.2019 14:21 277

Подозреваемых в распространении наркотиков двоих студентов задержали сотрудники ГИБДД на улице Тарутинской, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 26 марта.

При обыске у одного из молодых людей нашли несколько свертков с веществом растительного происхождения, точный состав которого определят эксперты. Также полицейские нашли в машине 10 таблеток с наркотиком «МДМА» (экстази) общей массой 4 гр.

Алкогольного опьянения у мужчин не нашли. А вот результаты проверки на наркотики пока не получены, Студентам грозит до 12 лет за незаконный сбыт дурмана.

Фото: УМВД по Калужской области